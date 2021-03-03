العقوري يبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا آخر التطورات السياسية

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بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو برامج الأمم المتحدة الإنمائية في ليبيا، وآخر التطورات السياسية.

وقال العقوري :”نحن نرى بلادنا تتجه نحو الاستقرار وتشكيل حكومة وحدة وطنية ونجد في هذه التطورات الإيجابية فرصة كبيرة لزيادة التعاون في المجال التنموي، إيمانا منا بأهمية التنمية لدعم الاستقرار والسلام في بلادنا وخاصة ملف تدريب الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وملف مكافحة الفساد”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال اللقاء أمس الثلاثاء في بنغازي حرص اللجنة على تذليل جميع الصعوبات أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

واستعرض نوتو بدوره عمل البرنامج الإنمائي بليبيا في شتى المجالات وملاحظاته من أجل تعزيز عمل البرنامج وتوسيع نشاطه.

وأكد مدير البرنامج على حرص البرنامج على دعم ليبيا في مجال التنمية والتعاون مع الحكومة المرتقبة.