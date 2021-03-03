الصحة العالمية تتابع حالات “كورونا” داخل المؤسسات في طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي اليوم الأربعاء إن المنظمة تتابع حالات كورونا في مدينة طبرق داخل المؤسسات.

وأضاف العليقي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ تابعنا حالة الإصابة لإحدى المعلمات بمدرسة عمر بن العاص للتعليم الأساسي في طبرق بعد إبلاغنا عن طريق لجنة الأزمة بالبلدية.

وتابع عضو المنظمة :”توجهنا على الفور واجتمعنا مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية بحضور عدد من أعضاء المجلس لمناقشة سبل التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الحالات” .

وأشار العليقي إلى أنه تم تسجيل إصابات سابقة في طبرق في مكتب شركة ليبيانا والمصرف التجاري وأخيرًا هذه المدرسة .

وذكر عضو المنظمة أن منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الحالات ويحب التعاون من الجميع لإبلاغها الفوري بأي إصابة وخاصة في المدارس والمؤسسات وداخل الأماكن المغلقة.

وأفاد العليقي أن المنظمة لها استراتيجية للتعاون في مثل هذه الحالات، لافتا إلى أنه الأيام الماضية دربت منظمة الصحة العالمية 3 عناصر من فنيي المختبرات من طبرق بإقامة ورشة عمل بمدينة البيضاء.

وأوضح أنه تم إمداد فنيي المختبرات بالاختبار السريع للكشف على حالات كورونا ويعتبر هذا الكشف حديث ودخوله إلى ليبيا لأول مرة ونتيجة التحليل تخرج خلال 10 دقائق.

وبين عضو المنظمة أنه يتم تدريب هؤلاء العناصر الطبية للتعامل مع هذا الجهاز ومدى فاعليته داخل المؤسسات والأماكن المغلقة بسبب محدوديته وغلاء ثمنه ويستخدم لمثل هذه الحالات .

وشدد العليقي على المؤسسات العامة إبلاغ المجلس التسييري في اكتشاف أي حالة إصابة كورونا ليتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية لوضع التدابير الاحترازية للحيلولة من انتشار أي مرض .