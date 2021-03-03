ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 March, 2021

عُقِدَ صباح يوم الأربعاء بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفطس، اجتماعاً تقابلياً بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، بحضور أعضاء مجلس الادرة بالمؤسسة السادة، جادالله العوكلي، وأبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة السيد إبراهيم أبو بريدعة، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة السادة، عبدالرحمن العبيدي، فرج الجعيدي، و مصطفي عون.

تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، و خططها للنهوض و التطوير والتحديات والصعوبات التي تواجهها، والحلول المناسبة لحلحلتها وتجاوزها.

حيث تطرق الحاضرون باستفاضة الى خطط وبرامج شركة البريقة لتسويق النفط الاستراتيجية للعام 2021، لتحسين خدماتها التي تقدمها للمواطن الليبي في مختلف ربوع ليبيا، وأبرزها إيصال المحروقات وتوفير الغاز لجميع المدن والمناطق بطرق مبتكرة وسلسة.

وأكد السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة على دعمهم الكامل لشركة البريقة لتسويق النفط على جميع الأصعدة.

حيث علّق مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلاً: ” بالرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها قطاع النفط ولا يزال، فلقد حقّقت شركة البريقة لتسويق النفط خلال هذه الفترة إنجازات ونجاحات غير عادية، وهو ليس بغريب عنها، فهي شركة عريقة يمتد عمرها لقرابة ال 50 عام، وهي تخدم المواطن الليبي اين ما كان من خلال فروعها بمختلف مناطق ومدن ليبيا، وستستمر المؤسسة الوطنية للنفط في دعم هذه الشركة الرائدة لتقديم أفضل الخدمات لجميع الليبيين و نتمنى ان تتحسن الاوضاع الامنية في ربوع الوطن.

و مؤكدا بأن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بالابلاغ عن جميع الخروقات الامنية مع الجهات المختصة بالدولة و اخرها الهجوم على سيارات الشركة و الاستيلاء على كميات كبيرة من زيت المحركات بمنطقة الشرفاء بالزاوية “.

حضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من السيد خالد جويلي مدير عام الصناعات النفطية، الدكتور سالم الدبّاح مدير إدارة التكرير والتوزيع المحلي، والدكتور عادل الطويل مستشار بالإدارة العامة للصناعات النفطية.