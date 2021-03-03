الشهيبي: قائمة “عقيلة – باشاغا” متهمة بتقديم رشاوى في ملتقى الحوار

كشف العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي أن ‏تسريبات تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة ذكرت اسم شخص مرتبط بقائمة (عقيلة صالح – فتحي باشاغا)، قام بعرض المال لأجل شراء أصوات لصالح هذه القائمة، في تصويت ملتقى الحوار على السلطة التنفيذية الجديدة.

وفي السياق نفسه، قال الباحث الليبي بشير الزواوي إن التقرير كشف عن شخص من طرف باشاغا عرض رشوة على أحد المصوتين بقيمة 100 ألف دولار، وفي الجولة الأخيرة عرض مضاعفة المبلغ 3 مرات.

وينتظر الليبيون تقرير الأمم المتحدة بشأن عرض رشاوى على أعضاء لجنة الحوار السياسي، من أجل إنجاح أحد أطراف التنافس الذي جرى على السلطة التنفيذية الجديدة.

ومن المرتقب أن يكشف مجلس الأمن تفاصيل التقرير الأممي في منتصف مارس الجاري.