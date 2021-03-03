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كوبيتش يحشد الدعم الدولي للدفع بالحوار الليبي الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

لقاءات محلية ومناقشات هاتفية دولية يجريها بشكل مستمر رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيتش، في سبيل الوصول إلى حل للأزمة الليبية وتنفيذا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الليبي ذو المسارات الثلاثة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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