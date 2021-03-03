النجار: نسبة الحالات الموجبة تتراوح بين 20 و 25 % من إجمالي العينات

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يخفى عن الجميع وتظهره البيانات اليومية التي ينشرها المركز، مشيرا إلى أن نسبة الحالات الموجبة تتراوح بين 20 و 25 % من عدد العينات التي تصل إلى المركز من المختبرات المختلفة.

ولفت النجار خلال تصريحات صحفية إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الإصابات، خصوصا وأن هناك مؤشرا آخر لزيادة عدد الوفيات، مرجعا هذه الزيادة في الوفيات إلى الضغط على مراكز العزل وغرف العناية المركزة؛ حيث إن نسبة كبيرة من الإصابات الجديدة لا تجد لها مكانا، وبالتالي تتدهور الحالات إلى الوفاة.

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