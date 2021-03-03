النجار يتوقع وصول اللقاح خلال أسبوعين

وأكد النجار أن اللقاح هو الأمل في تقليل أعداد الوفيات والمضاعفات التي قد يتعرض لها المصابون، مقرا بتأخر ليبيا في التواصل المباشر مع الشركات المختلفة المنتجة للقاحات.

وأوضح أنه حتى الاشتراك في مرفق كوفاكس الذي تأخرت ليبيا فيه ودفعت أموالا نظير ذلك، يقع تحت رحمة الشركات المنتجة الأمريكية والأوروبية، والتي تصر على تطعيم مواطنيها أولا، وبين أن ذلك سبب تأخير وصول الشحنة الأولى إلى ليبيا، والتي تقدر بثلاثمئة وأربعين ألف جرعة، متوقعا استلام تلك الشحنة خلال أسبوعين.

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