بن شرادة: قرار السراج حظر التعامل مع السلطة الجديدة تعميق للأزمة

استنكر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة صدور قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بخصوص منع التعامل مع السلطة الجديدة.

ورأى بن شرادة في تدوينة له على “فيسبوك”، أن هذا القرار يدخل تحت بند تعميق الأزمة في ليبيا.

وأشار إلى أنه في بداية 2016 عندما دخل المجلس الرئاسي البلاد عن طريق البحر على متن فرقاطة إيطالية، واستلم مقرات الحكومية وتم تسليمها من قبل رئاسة ووزراء حكومة الآنقاذ، لم يتعرض إلى أي عرقلة ومارس عمله حتى اللحظة بدون ثقة من مجلس النواب.

وأضاف عضو مجلس الدولة الاستشاري: “المواطن اليوم يريد توحيد بلدة وإرجاع سيادتها”.