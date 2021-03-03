بعد انقطاع طويل.. شحنة وقود تسد حاجة منطقة قبرعون

بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف، وصل إلى محطة منطقة قبرعون وقود مدعوم ليرفع المعاناة عن كاهل المواطنين قليلاً.

ووصل الوقود بعد مساع حثيثة استطاع الأعيان من خلالها استئناف الشحنات، فيما وضع القائمون على المحطة، آلية منتظمة لتعبئة البنزين تفادياً للازدحام ولتحقيق التوزيع العادل على المستهلكين، حيث وزعت بطاقات للدخول وتعبئة الوقود بقيمة خمسة دنانير أي ما يعادل 0.15 قرش للتر الواحد.

فرحة المواطنين بوصول الوقود المدعوم لا تضاهيها فرحة، فكان الحصول عليه أشبه بالمستحيل في هذه المناطق.

في كل مرة يتأخر فيها وصول الوقود المدعوم إلى المحطات يقابله ارتفاع فى الأسعار بالسوق السوداء، أزمة استفحلت في الجنوب والأمل يحذو الأهالي بأن تتواصل الإمدادات دون توقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية