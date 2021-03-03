معيتيق: موضوع “كورونا” أصبح أمنا قوميا

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس اللجنة العلمية الاسشارية لمكافحة جائحة كورونا في طرابلس الدكتور خليفة البكوش.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع ضم مسؤولين بوزارة الصحة، وجاء لمتابعة الخطوات المتخذة لتوفير لقاح” كورونا”، ومواعيد استلامه.

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لضمان توفير اللقاح في الوقت المحدد وتوزيعه على مستحقيه وفق الآلية المعتمدة من المجلس الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة العلمية الاستشارية.

وأكد معيتيق أن موضوع “كورونا” أصبح “أمنا قوميا”، منوها إلى توفر الأموال لشراء اللقاح ضد الفيروس، وضرورة وصوله في الموعد المحدد.