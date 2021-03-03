بلدية الكفرة تستعد لصيانة صالة ومهبط مطار الكفرة

شهدت بلدية الكفرة اجتماعاً جمع رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب، بالممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة جيراردو نوتو.

وناقش المجتمعون آفاق التعاون بين الطرفين من أجل صيانة إعادة تأهيل مهبط مطار الكفرة، وإجراء صيانة شاملة لصالة المطار، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في محيط نطاق بلدية الكفرة.

كما تطرق المجتمعون لمشاكل أخرى تعاني منها المدينة كمسألة نقص المياه، وانقطاع الكهرباء، ولحل هذه المشاكل قرروا حفر مجموعة من الآباء في عدد من أحياء المدينة، بالإضافة إلى إنارة الطرق، وتركيب محطات كهربائية حديثة.

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