أبو الغيط: ليبيا لن تستقر إلا بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وإنهاء المليشيات

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، أهمية التقدم الذي شهدته ليبيا اتجاه تسوية أزمتها مع اختيار قيادة السُلطة التنفيذية الجديدة.

ودعا أبو الغيط في كلمته أمان الدورة العادية الـ (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، جميع الليبيين إلى اغتنام الفرصة وإظهار الوحدة من أجل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، توطئة لعقد الانتخابات في ديسمبر القادم.

وشدد أبو الغيط على أن المسار السياسي لن يستقر ويترسخ سوى بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإنهاء تهديد الملييشيات والجماعات المسلحة.