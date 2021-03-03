الدبيبة يحذّر من صفحات مزيفة تمثله على “فيسبوك”

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حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المُكلف، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، من وجود صفحات مزيفة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدعي أنها تمثله.

وغرّد الدبيبة على تويتر، برابط على يحمل عنوان الصفحة التي تمثله على موقع “فيسبوك” https://facebook.com/pmGNUmedia/ يقول: “هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة التي تمثل المكتب الإعلامي الخاص بي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تم إطلاقها فقط من يومين”.

وأضاف، “أرجوا من كافة المواطنين والسادة الإعلاميين الحذر من الصفحات المزيفة التي تدعي أنها تمثلني”.