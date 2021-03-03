بلدية الكفرة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ عدد من المشروعات 

ناقش رئيس المجلس التسييري الكفرة، عبدالرحمن عقوب، خلال اجتماعه بالممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، جيراردو نوتو، عددا من المشروعات التي تحتاجها بلدية الكفرة في المجالات الحياتية المختلفة بما يتماشى مع خطة البرنامج الإنمائي.

تناول الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي بحضور بعض المسؤولين، أيضا صيانة عدد من الآبار في بعض الأحياء، إضافة إلى صيانة صالة مطار الكفرة الدولي، كما تم التطرق لمشروع إنارة بعض الطرق وتركيب محطات الكهرباء التي يجري تنفيذها حاليا.

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