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سيالة: ندعو الجامعة العربية لدعم ليبيا لإنجاز استحقاقاتها الدستورية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، الجامعة العربية إلى دعم ليبيا لإنجاز استحقاقاتها الدستورية.

وذكرت صفحة جامعة الدول العربية على “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن “وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة يدعو مجلس الجامعة إلى تقديم الدعم الكامل إلى ليبيا في سبيل إنجاز استحقاقاتها الدستورية”.

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء.

ويناقش الاجتماع العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة لوزراء الخارجية من قبل اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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