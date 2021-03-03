«نواب طرابلس»: مستعدون لعقد جلسة توحيد المجلسين في أي مدينة ليبية

أكد مجلس نواب طرابلس، استعداده لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تتم بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

وعبر المجلس في بيان أصدره الأربعاء، عن التزام أعضائه بالتعاطي إيجابيا مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكافة الطرق الممكنة، بما فيها التواصل عن بعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد.

من جهة أخرى طالب مجلس النواب في طرابلس، مجلس الأمن بالإسراع في نشر المعلومات حول ما ذكر في تقرير لجنة الخبراء التابعة له من تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى، وضرورة نشر التقرير وكافة ملاحقه، مهيبا برئيس حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بمعايير تولي المناصب العليا القائمة خاصة على الكفاءة والتوزيع الجغرافي.

وعبر مجلس النواب كذلك، عن أمله في أن تساهم مخرجات ملتقى الحوار السياسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، وإجراء مصالحة وطنية شاملة على أسس تحقيق العدالة، وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين، وتحميل المسؤولية للجناة والكشف عن حقائق المقابر الجماعية، بحسب نص البيان.