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«نواب طرابلس»: مستعدون لعقد جلسة توحيد المجلسين في أي مدينة ليبية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مجلس نواب طرابلس، استعداده لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية، وأن تتم بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

وعبر المجلس في بيان أصدره الأربعاء، عن التزام أعضائه بالتعاطي إيجابيا مع طرح مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكافة الطرق الممكنة، بما فيها التواصل عن بعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد.

من جهة أخرى طالب مجلس النواب في طرابلس، مجلس الأمن بالإسراع في نشر المعلومات حول ما ذكر في تقرير لجنة الخبراء التابعة له من تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي رشاوى، وضرورة نشر التقرير وكافة ملاحقه، مهيبا برئيس حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بمعايير تولي المناصب العليا القائمة خاصة على الكفاءة والتوزيع الجغرافي.

وعبر مجلس النواب كذلك، عن أمله في أن تساهم مخرجات ملتقى الحوار السياسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة الانقسام، وإجراء مصالحة وطنية شاملة على أسس تحقيق العدالة، وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين، وتحميل المسؤولية للجناة والكشف عن حقائق المقابر الجماعية، بحسب نص البيان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • علي البرلمان الاجتماع في ريبيانه فهي مدينه لا يوجد بها قواعد ولا مرتزقه ولا كهرباء ولا بنيه تحتيه وليكون ذلك تضحيه من البرلمانيين من آجل الوطن وهم مطالون بأن يخشوشنوا فأن النعم لا تدوم وشحذ الهمم من آجل الوطن واجب ،الوطن الذي ثلثه انباع للأتراك ونصب فيه التركي قواعده

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  • الادارات ذات التخصص – ـ بوابات

    – شئون أمن الساحل ـ والشاحنات والصناديق الخلفية
    وأمن شرطة المروربطرابلس وضواحيها .

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