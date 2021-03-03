النقابة العامة للنفط: قررنا تخفيض الإنتاج ردا على عدم زيادة مرتبات العاملين في القطاع

أعلنت النقابة العامة للنفط عن خفض الإنتاج في كافة الحقول بسبب رفض الجهات التنفيذية زيادة مرتبات العاملين بالقطاع.

وهددت النقابة العامة للنفط في بيانها رقم “3” لعام 2021 بشأن مطالب العاملين بقطاع النفط، بالتصعيد بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ مطالبها.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، رصدته “الساعة 24”: نحيط بالجهات المسؤولة علما بانتهاء المهلة الممنوحة لتنفيذ مطالبهم لتبدأ مرحلة التصعيد والاعتصام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وأوضحت النقابة أنها ستستثني من الاعتصام محطات توزيع الوقود والغاز، ومحطات توليد الكهرباء وما يتعلّق بالنواحي الحياتية بالمواطنين.

وذكرت النقابة في بيانها أن الحكومة مُلزمة بتقديم توضيحات لعمال النفط، حول عدم استجابتها وعدم الرد على مراسلات النقابة طيلة الفترة الماضية.