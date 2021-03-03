العقوري ونوتو يبحثان برامج الأمم المتحدة الإنمائية في البلاد

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيـا “جيراردو نوتو”، برامج الأمم المتحدة ونشاطاتها الإنمائية في ليبيا، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية.

العقوري أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي، حرص اللجنة على تذليل جميع الصعوبات أمام البرنامج، مضيفا أن البلاد تتجه نحو الاستقرار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ما سيزيد من الفرص الإيجابية لزيادة التعاون في المجال التنموي، خاصة في ملفي تدريب الشباب وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ومكافحة الفساد.

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