إيواء خمس حالات «كورونا» العزل الصحي في سبها

أكد المتطوع والناطق باسم العيادة التنفسية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في سبها، علي السعيدي، اليوم الأربعاء، إيواء خمس مصابين بفيروس كورنا المستجد «كوفيد19» بالعيادة خلال الـ24 ساعة الماضية تتراوح حالاتهم الصحية ما بين المتوسطة والحرجة.

وأضاف السعيدي لـ«بوابة الوسط» أن العيادة التنفسية في سبها استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية اتصالات من قرابة الـ20 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجدة تستخدم الأكسجين الطبي لطلب الاستشارات الطبية.، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات المصابة تتلقى العلاج في المنازل وحالتها مستقرة.

وأرجع السعيدي سبب كثرة الإصابات بالفيروس في سبها إلى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين مثل ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعملية التعقيم، محذرا من أن الاستمرار في هذا التهاون سيؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بالفيروس وامتلاء مراكز العزل ما قد يتسبب في انهيار النظام الصحي في المدينة.

وتسجل مدينة سبها معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا المستجد حسب النشرات اليومية التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول الوضع الوبائي في ليبيا.

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