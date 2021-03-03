«أبو راص»: «الرشوة المزعومة» ستؤجل اعتماد الحكومة لحين ظهور الحقيقة

قالت عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي ربيعة أبوراص، إنها تستغرب التصريحات المنتشرة بخصوص الرشى المقدمة أثناء ملتقى الحوار، مؤكدةً أن ظهورها في مثل هذا الوقت سيربك المشهد الليبي، مضيفة: “ستضعنا هذه التصريحات في موقف محرج، وستؤجل اعتماد الحكومة حتى ظهور نتائج التحقيق”.

أضافت “أبو راص” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” أن “إعادة النظر في تشكيل السلطة التنفيذية ليس بالسهل كما يُتصور لأننا بذلنا مع البعثة الأممية جهودا كبيرة للوصول لهذه المرحلة، والتريث وكشف الحقيقة مهم، ومكافحة الفساد من الأساسيات التي بُنيت عليها الحكومة” وفق قولها.

واختتمت التصريحات قائلةً: “تأجيل عقيلة صالح جلسة منح الثقة خطوة إيجابية وإن كنا نختلف معه، فمصلحة الدولة فوق الجميع، ومن حق الجميع معرفة نتائج التحقيقات لأننا جميعنا في ملتقى الحوار مدانون حتى تظهر الحقيقة”.