نقاصة: فريق المراقبين الدوليين سيجتمع باللجنة العسكرية المشتركة غدًا

أخبار ليبيا24

قال عضو لجنة 5+5 عن حكومة الوفاق العميد مختار نقاصة، إن فريق المراقبين الدوليين الذي وصل إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، جاء لعقد اجتماع غدًا مع لجنة اللجنة العسكرية.

وأوضح نقاصة، لأخبار ليبيا24، أن الاجتماع يتضمن استيضاح بعض الأمور والمعلومات، حول إقامتهم وحمايتهم وبعض الأمور الأخرى.

وأضاف، أن فريق المراقبين مهمته تقييم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن فريقًا آخرًا من المراقبين سيصل إلى ليبيا للإشراف على خروج المقاتلين الأجانب، عند بدء الإعلان عن خروجهم.

وأكد نقاصة، أن حماية المراقبين الدوليين ستكون أثناء أداء مهاهم ستكون من مهام القوة المشتركة التابعة للجنة العسكرية 5+5، والتي ستقوم كذلك بتأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمجلس النواب في سرت.