أعضاء البرلمان في طرابلس يؤكدون ضرورة توحيد المجلس والتئامه

أصدر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طرابلس بيانا أكدوا فيه على ضرورة إعادة توحيد والتئام المجلس، كي يفي بالاستحقاقات التي تقع على عاتقه في المرحلة القادمة.

وأوضح البيان أن أعضاء مجلس النواب سيلتزمون بالتعاطي الإيجابي مع مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة حتى إن تعذر التئامه في الأجل المحدد، مشيرا إلى استعداد البرلمان لعقد جلسة موحدة مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية، شريطة خلوها من المرتزقة.

كما طالب النواب مجلس الأمن بالإسراع في نشر المعلومات الخاصة بتقرير لجنة الخبراء، تعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة .

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