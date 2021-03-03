“الوفاق”: وزير خارجية موريتانيا يؤكد دعم الاستقرار في ليبيا

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها، طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء عقد على هامش الاجتماع التشاورى لمجلس الجامعة العربية فى العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف البيان: “تطرق الجانبان إلى مستجدات مسارات الحوار السياسى الليبى”.

وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية الموريتانى على دعم حكومته لكل مامن شأنه إحلال الأمن والسلام والاستقرار على الأراضى الليبية.

وتابع البيان: تم بحث سبل تفعيل اتحاد المغرب العربي، حيث أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في عقد اجتماعات الاتحاد لمناقشة آليات تفعيله.