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وصول ناقلة محملة بـ 10 ملايين لتر من البنزين إلى طبرق

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت مساء اليوم الأربعاء ناقلة النفط أنوار أفريقيا إلى طبرق محملة بنحو 10 ملايين لتر من وقود البنزين.

وقال، عيد حدوث مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية رست برصيف شركة البريقة في طبرق، وقامت بتفريغ شحنتها من البنزين، والتي تقدر بـ 10 ملايين لتر.

وأضاف، تم تخزين الكمية في صهاريج الشركة بمستودع طبرق غرب المدينة، لافتًا إلى أن لدى المستودع مخزون سابق وبوصول هذه الكمية سيتحسن وضع المخزون لدى الشركة.

وقال حدوث، “إن هذه الكمية ستكفينا لمدة طويلة قادمة وليس لدينا أزمة وقود البنزين”.

وأضاف، “سيتم التوزيع من مستودع طبرق عن طريق شركات النقل إلى الأبرق غربًا وإلى إمساعد شرقًا والجغبوب جنوبًا.

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شركة البريقة طبرق ليبيا

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تعليق

  • وما هي الفائدة من نشر هذا الموضوع ..!!
    ـ حرية الظهرة ..؟! ـ
    ـ والا حرية الهربة ..!! ـ
    ———————————————————
    من الي كااتبين عالحيوط فالمؤسسات الدولة…!!!!
    هذا ضروري يتم تكيبف جهاز أمن مع ضباط ليبيينْ ـ لأحتواء هذا الموضوع في شئون البلديات ـ والأهتمام بالمظهر العام . وقولوا تو مش ليبيينْ

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