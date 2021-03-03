شكري : من الصعب تحقيق الاستقرار في ليبيا دون إنهاء التدخلات الخارجية

شكري وفي كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “بخصوص التدخلات التركية في المنطقة، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لاستمرارها في المنطقة وأيضًا استمرار قوات تركية على أراض عربية”.