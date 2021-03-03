النجار : نثمن الدور الفعال والكبير لمدراء فروع المركز في مواجهة كورونا

ليبيا – عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء اجتماعًا لمديري فروع المركز الوطني برئاسة الدكتور بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز، الذي شكر مديري الفروع على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

النجار أعرب بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز عن امتنانه لمديري الفروع على تواصلهم مع الإدارات المختصة بالمركز والجهات المعنية في التبليغ وتعقب ومتابعة ورصد الامراض، مثمنًا دورهم الفعال والكبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وناقش المجتمعون المواضيع المهمة لإنجاح سير العمل، وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفروع، والاتفاق على إيجاد الحلول لها والتنسيق والتواصل الدائم مع الإدارة العامة.

وعلى هامش الاجتماع تم تكريم مديري الفروع بدروع تقديرية تذكارية من إدارة المركز على جهودهم المبذولة لتكون لهم حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء .

كما حضر الاجتماع نائب المدير العام، ومدير إدارة مكافحة الدرن والجذام، ومدير إدارة الشؤون الادارية والخدمات، ومدير إدارة الشؤون المالية، ومدير مكتب شؤون الفروع، وبعض مديري الإدارات والمكاتب بالمركز.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية