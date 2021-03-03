شلوف : قرار السراج بمنع وزرائه من التعامل مع السلطة الجديدة رسالة غير ودية

ليبيا – علق المحلل السياسي ورئيس مؤسسة السلفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف على قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمنع وزرائه والمسؤولين الحاليين عن الشركات العامة من التواصل مع القيادة السياسية الجديدة، وعقد لقاءات معها، قبل تسلم مهامها واكتسابها شرعية العمل السيادي.

شلوف وفي تصريح خاص لموقع “العربية.نت” اليوم الأربعاء قال: إن السراج يحاول القول إنه ما يزال هو السلطة التنفيذية الوحيدة في طرابلس، وأن السلطة المختارة في 5 فبراير سلطة غير مكتملة الشرعية، لذا – أي السراج – يحظر على وزرائه المفوضين ورؤوساء الهيئات والإدارت التعامل معها.

واعتبر أن هذا القرار رسالة غير ودية من السراج للسلطة الجديدة، مفادها عدم التعاون واختصار المدد الزمنية، لأنه يظن ربما أن السلطة الجديدة في مهب الريح.

المرصد – متابعات

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