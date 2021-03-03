الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يردان على تقرير”الأمم المتحدة” حول مزاعم الرشاوي

أصدر كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بيانا مشتركا قالوا فيه بناء على مخرجات الاتفاق السياسي الليبي في 5 فبراير لسنة 2021م بجنيف، والذي نتج عنه توّلينا مسؤولية قيادة المرحلة التمهيدية، منذ ذلك الوقت ونحن نعمل على الإيفاء بتعهداتنا التي قطعناها على أنفسنا أمام الشعب الليبي، وأخذنا على عاتقنا الحرص على تنفيذ الالتزامات المناطة بنا والتي من أهمها مكافحة الفساد والحرص على تكافؤ الفرص وإعلاء كلمة العدالة وسيادة القانون.

وإذ نتابع ما يتداول في وسائل الإعلام عن تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة حول شبه فساد بالمراحل الاولى للحوار، وقبل اعتماد الآليات النهائية لانتخاب السلطة التنفيذية، فإننا نوكد على ما يلي :-

1- نطالب لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق اللحظي الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

2 – التزامنا المطلق بما ورد في تعهداتنا المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية.

3- نجدد تأكيدنا بعدم السماح لكل من ثبت تورطه بالفساد من تولي أي مسؤولية، وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم، وعزمنا المسير نحو لمّ الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة، وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة.

وفي الختام نؤكد بأننا لن نسمح للمعرقلين من استغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة يعّمها الأمن والاستقرار والرخاء.