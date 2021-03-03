تونس تشدد إجراءات بشأن الليبيين الوافدين على ترابها بعد اكتشاف السلالة المتحورة في ليبيا

تونس 03 فبراير 2021 ( وال )- أعلنت السلطات التونسية عن تشديد إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين على ترابها بعد تسجيل ظهور السلالة البريطانية في ليبيا.

وقال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بولاية مدنين زيد الغنز – بحسب إذاعة شمس أف أم المحلية – إن الجهات الصحية شددت إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين، سواء بالمعبر الحدودي رأس الجدير أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج، وذلك على خلفية كشف السلالة البريطانية بليبيا خلال الفترة القريبة الماضية، في إطار إجراءات التوقي من خطر تسللها عبر الوافدين من ليبيا.

وشدد الغنز على ضرورة تحسيس كل الأطراف الصحية الناشطة بالمنفذ الحدودي رأس الجدير، وبالمصحات الخاصة بضرورة الانتباه ومزيد اليقظة والحذر، سواء تجاه الوافدين بسياراتهم الخاصة أو المرضى القادمين على متن سيارات الإسعاف الليبية نحو المصحات الخاصة. (وال- تونس) ع ع/ ر ت

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