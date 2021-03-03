شكشك يُحذّر من “عواقب وخيمة” لتأخر توريد لقاحات كورونا

خلص اجتماع عقده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الصحة المكلف، ورؤساء اللجان المكلفة بمجابهة جائحة كورونا الفنية والاستشارية، إلى الاتفاق على فتح المجال أمام لجنة المشتريات الخاصة بالجائحة، للتعاقد مع الشركات المصنعة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، أو التي تعتمدها اللجنة الفنية المختصة.

ووفق بيان لديوان المحاسبة، فقد تناول الاجتماع الآلية التي ستُتّبع في توريد اللقاح الخاص بكورونا واستخدامه، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح ودقيق بين الجهات المختصة، بالإضافة إلى مناقشة المخصصات التي اعتُمدت بقرار المجلس الرئاسي رقم (2 / 2021) للغرض ذاته، والتنسيق مع وزارة المالية بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرار وتسييل المخصص للحساب الخاص بالجائحة.

وشدد رئيس الديوان خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القرارات المشار إليها، مؤكدا وجوب أن يتحمل الجميع المسؤولية، ومحذراً من عواقب وخيمة على صحة وحياة المواطنين ستترتب على التأخير في توريد اللقاح، مشيدا في الوقت نفسه بعمل كافة اللجان المختصة في مجابهة انتشار الجائحة في ظل هذه الظروف.

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