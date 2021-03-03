“المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” توزيع بطاقات “تداول” الشرائية للأسر النازحة

قالت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، إن منظمة “أكتد شريك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توزع بطاقات تداول الشرائية للأسر النازحة المسجلة لدي الهيئة الليبية للإغاثة ، في أطار رفع المعانة علي الأسر النازحة من المنطقة الجنوبية وبنغـــــازي .

وأضافت الهيئة في إيجاز صحفي، أنه تم صباح اليوم الأربعاء، بإدارة العمليات بالهيئـــــة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وبإشراف منظمة آكتد شــــريك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توزع بطاقات تداول الشــرائية للإســـر النازحـة المسجلة لدي منظومتي الهيئة الليبية للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية حيث استهدفت في هذه المرحلة عدد ثلاث مائة وأربعة عشر أسرة ليبية بتزويدهم بطاقه تداول ، تم شحنها بمبالغ ماليه تدرج بها أمـوال شهـــرياً وتختلف القيمة المالية باختلاف عدد أفراد الأسـرة ، وتأتي هذة المبادرة في أطار رفع المعاناة علي الأسرة النازحة من المنطقة الغربية وبنغازي ، وتتيح بطاقه تداول التي سلمت لأرباب الأسر المجال الأولياء الأمور حــرية شـــراء متطلباتهم اليومية سواء كانت سلع ومواد غذائية أو أدوية او ملابس او مستلزمـــات منزلية .