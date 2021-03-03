“نواب طرابلس” مستعدون للتعاطي مع منح الثقة للحكومة

أبدى أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس استعدادهم للتعاطي مع مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بكل الطرق، بما فيها التواصل عن بُعد في حال تعذر التئامه في الموعد المحدد.

وأكد مجلس النواب في طرابلس، عزمه عقد جلسة لتوحيد المجلسين بنصاب قانوني في أي مدينة ليبية، شرط خلوها من المرتزقة الأجانب وبحضور مراقبين دوليين ومحليين، مطالباً مجلس الأمن بسرعة نشر تقرير لجنة العقوبات الخاص بالرشاوى أو إحالته إلى المجلس.

وأهاب بحكومة الوحدة الوطنية الالتزام بمعايير تولي المناصب العليا وفقاً للكفاءة والأمانة ومراعاة التوزيع الجغرافي، مشددا على رئيس الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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