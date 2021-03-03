الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإعلان القبض على المشتبه به في قتل 21 مهاجرًا في مزده

طرابلس 03 مارس 2021 (وال)- رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الأربعاء، بإعلان وزارة الداخلية حكومة الوفاق غير الدستورية، القبض على أحد تجار ومهربي البشر المشتبه به في قتل عدد من المهاجرين في 26 فبراير الماضي في مدينة مزده.

وقالت اللجنة – في بيان – إن جريمة ارتكبت في 26 مايو الماضي، وراح ضحيته 21 قتيلا يحملون الجنسيات البنغالية والأفريقية، مجددة تأكيدها على أهمية الاستمرار في إجراء التحقيقات، والكشف عن هوية منفذي بقية الجرائم والانتهاكات التي وقعت داخل الأراضي الليبية بحق المهاجرين والعمال الأجانب ، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم .

وأكدت اللجنة على أهمية محاربة عصابات الجريمة ومقاومة الجريمة المنظمة، في مقدمتها جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك من خلال تعقب شبكات تهريب وتجارة البشر وتفكيكها، وملاحقة وضبط قيادات وعناصر تجار البشر والمهربين، وعصابات الجريمة المنظمة بالمنطقة الغربية بشكل خاص، والتي تنشط بها شبكات وعصابات تهريب وتجارة البشر بشكل كبير .(وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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