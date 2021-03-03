سيالة يبحث مع شكري  استئناف فتح السفارة المصرية في طرابلس

إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة نظيره، نظيره المصري وزير الخارجية المصري سامح شكري وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

استعرض الجانبان آخر تطورات الوضع السياسى فى ليبيا ، والجهود المبذولة لإنجاح مسارات عملية السلام والصعوبات التي تعترض تنفيذها.

وقدم سيالة شكره لوزير الخارجية المصري على جهوده في الدفع بالعلاقات بين البلدين وما تم التوصل إليه من نتائج مثمرة خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بفتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الليبية واستئناف حركة الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين، مؤكداً بأن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الطيب والملموس في رفع معاناة المواطنين من خلال تسهيل حركة العبور والتنقل والتجارة بين البلدين الشقيقين.

كما تم مناقشة الترتيبات الجارية لاستئناف عمل السفارة المصرية في العاصمة طرابلس لتسهم في تفعيل آليات التعاون الثنائي والدفع قدما بالعلاقات بين البلدين. .