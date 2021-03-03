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الخارجية الروسية: بحثنا مع «المنفي» و«دبيبة» جهود تشكيل الحكومة الموحدة بليبيا

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث القائم بالأعمال بالنيابة لروسيا في طرابلس، جمشيد بولتايف، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة آخر التطورات في المنطقة وسبل تذليل الصعاب لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مؤخرا بين الأطراف الليبية.

وأشار بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أن المحادثات تناولت “بحث الوضع الراهن في مسار التسوية الليبية في ضوء الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا”.

وتابع البيان أنه “في سياق تبادل الآراء حول أفق تطور العلاقات الروسية الليبية جرى التأكيد على اهتمام كلا الطرفين باستئناف وتوسيع التعاون التجاري الاقتصادي متبادل المنفعة بالتوازي مع ضمان شروط الأمن الضرورية في أراضي ليبيا”.

 

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الخارجية الروسية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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