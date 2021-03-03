الثني يعلن تأجيل توحيد مؤسسات الدولة

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، الأربعاء، تأجيل أي قرارات أو خطوات بشان توحيد مؤسسات الدولة بسبب الظروف السياسية الحالية.

جاء ذلك في خطاب رسمي نشرته الحكومة اليوم، وموجه إلى نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء المكلفون بتسيير أعمال الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومدراء الإدارات بديوان مجلس الوزراء.

وأوضحت الحكومة في بيانها أنها قررت تأجيل أي شيء متعلق بتوحيد مؤسسات الدولة في الوقت الحالي لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.