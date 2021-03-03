صنع الله: سنضاعف صادرات النفط لتصل إلى 2.1 مليون برميل وسنحقق إيرادات 25 مليار

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، هي مؤسسة مستقلة والعمل بها مستمر على مستوى الإدارات، مضيفا لا مشكلة شخصية لدينا مع أحد، فالخلاف على ليبيا، على وطن.

وأضاف في فيديو رصدته”الساعة24″، لازالت الإيرادات محتجزة فى المؤسسة وفخورين بأنها مجمدة فلو كانت متاحة لتم هدرها مثل إهدار مليارات سابقة وننتظر مزيد من الإجراءات على الأرض وتنتظر شفافية فى الإنفاق فهي في مصرف ليبيا الخارجي وهو ليس مصرف أجبني بل ليبي بامتياز.

وتابع، الإيرادات سوف تسجل أرقاما قياسية وسوف تتخطي سنوات 2018 و 2019 التي حققنا خلالها 25 مليار دولار ونتوقع أن تصل لـ 35 مليار، مشيرا إلى أن صادرات النفط حاليا مليون 300 ألف برميل ومن المتوقع أن تصل إلى 2.1 مليون برميل .