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الحكومة الموقتة تؤجل مشاركتها في جهود توحيد المؤسسات «لحين وضوح ملامح العملية السياسية»

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الموقتة تأجيل إحالة أسماء مندوبيها للمشاركة في جهود توحيد مؤسسات الدولة، وذلك «لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة».

وقالت في خطاب مساء الأربعاء إنه «بالإشارة إلى كتاب السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رقم ( ر م أن 21.21) المؤرخ في ( 19/01/2021 م) و المتعلق بإحالة أسماء مندوبي الحكومة الليبية الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولة، وإلى التقرير المقدم من لجنة توحيد المؤسسات العامة و المحال من قبل السيد رئيس مجلس التخطيط الوطني رقم ( م ث و / 1145 ) و المؤرخ في( 31 / 12 / 2020 م )، يؤجل الأمر في الوقت الحالي لحين تتضح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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