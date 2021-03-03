الثني: مستعدون للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من مجلس النواب

ليبيا – أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني على ضرورة الاستعداد للتسليم للحكومة الجديدة حال منحها الثقة من قبل مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع لجان الجرد بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
الثني شدد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بجرد الأصول الثابتة والمنقولة، وجميع لإجراءات الإدارية والمالية، تمهيدًا لإجراء التسليم والاستلام لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد منحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وشدد الثني على سرعة العمل وتقديم كل العون لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها، معربًا عن أمله في نجاح الحكومة في توحيد البلاد واستقرارها لرفع المعاناة عن المواطنين.
وضم الاجتماع كلًا من وزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل السنوسي صالح، وكافة مديري الإدارات القانونية والمالية والمشروعات بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية، والمكلفين بجرد كافة الأصول الثابتة والمنقولة والخزائن والمخازن
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