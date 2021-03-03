ليبيا – أكد مدير الصحة الوقائية في ولاية مدنين التونسية زيد الغنز أن الجهات الصحية شددت إجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين على الجهة، عقب اكتشاف السلالة البريطانية لكورونا في ليبيا.

الغنز قال وفقًا لوكالة “روسيا اليوم” : “ستتم المراقبة والمتابعة على الوافدين، سواء عبر المعبر الحدودي براس جدير بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج؛ وذلك على خلفية الكشف عن السلالة البريطانية بليبيا خلال الفترة القريبة الماضية، وذلك في إطار إجراءات وقائية ولمنع خطر تسللها إلى البلاد”.

وأشار إلى ضرورة اليقظة من قبل كافة الأطراف الصحية الناشطة بالمنفذ الحدودي براس الجدير وبالمصحات الخاصة والانتباه والحذر، سواء تجاه الوافدين بسياراتهم الخاصة أو المرضى القادمين على متن سيارات الإسعاف الليبية نحو المصحات الخاصة بالجهة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد والمكتشفة ببريطانيا، في البلاد.