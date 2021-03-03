العريبي: أكثر من 120 نائبًا جاهزون لحضور جلسة البرلمان في مدينة سرت

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عيسي العريبي على أن أكثر من 120 نائبًا جاهزون لحضور جلسة البرلمان في مدينة سرت.

العريبي أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن النواب مستعدون لحضور الجلسة حسب الدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة بالشكل القانوني.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طلب تأجيل جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى جلسة الإثنين المقبل، موضحًا أنه إذا تم شراء الأصوات خلال ملتقى الحوار السياسي؛ فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية