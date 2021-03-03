شكشك يبحث مع الجهمي مجابهة القضايا والمنازعات الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك الثلاثاء اجتماعًا مع المستشار خليفة الجهمي رئيس إدارة القضايا، بحضور عدد من المختصين من إدارة القضايا وديوان المحاسبة.
الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة آليات التواصل بين إدارة القضايا والجهات العامة؛ لمجابهة القضايا والمنازعات الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية.
بدوره، أشاد الجهمي بالدور الذي يبذله ديوان المحاسبة، من خلال تقاريره ومذكراته حول بعض القضايا، والتي كان له الأثر البارز في الحصول على عدة أحكام لصالح الدولة الليبية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على حث كافة الجهات العامة للتواصل مع إدارة القضايا ومدها بالمستندات المنجزة التي تضمن حقوق الدولة، وتعيين الإدارة أثناء إعداد الدفاع عن الدولة الليبية في الداخل والخارج، وبما يؤدي إلى حفظ المال العام.
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