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دي مايو يبحث مع بوريل الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اتصالًا هاتفيًا بالممثل الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وزارة الخارجية الإيطالية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية الأربعاء، قالت: إن التعاون بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي في القضايا المرتبطة بليبيا وشرق المتوسط ​​كان في قلب المحادثات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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