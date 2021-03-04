العقوري: مجلس النواب حريص على تذليل جميع الصعوبات أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري الثلاثاء مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو؛ حيث تباحث الطرفان في برامج الأمم المتحدة الإنمائية في ليبيا، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية.

العقوري وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب قال:”نحن نرى بلادنا تتجه نحو الاستقرار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونجد في هذه التطورات الإيجابية فرصة كبيرة لزيادة التعاون في المجال التنموي، إيمانًا منا بأهمية التنمية لدعم الاستقرار والسلام في بلادنا، وخاصة ملف تدريب الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وملف مكافحة الفساد”

وأكد العقوري حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على تذليل جميع الصعوبات أمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

بدوره، استعرض جيراردو عمل البرنامج الإنمائي في ليبيا في شتى المجالات، وملاحظاته من أجل تعزيز عمل البرنامج وتوسيع نشاطه، مؤكدًا على حرص البرنامج على دعم ليبيا في مجال التنمية والتعاون مع الحكومة المرتقبة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية