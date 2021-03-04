من القاهرة.. سيالة يبحث مع وزير الخارجية التونسي تفعيل اتحاد المغرب العربي

التقى وزير الخارجية محمد الطاهر، سيالة بالعاصمة المصرية القاهرة مع وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى على هامش اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

وتناول اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كما تناول اللقاء نتائج ملتقى الحوار السياسى الليبى الذى استضافته الشقيقة تونس، والمستجدات في مسارات عملية السلام،وأكد معالي وزير الخارجية التونسي دعم بلاده لدولة ليبيا وشعبها إلى أن تحقق أمنها واستقراراها .

وناقش الجانبان سبل تفعيل اتحاد المغرب العربي واحياء مؤسساته وهياكله خدمة لمصلحة الدول والشعوب المغاربية .