«الصحة العالمية» تدعو السلطات الليبية لتغطية تكاليف اللقاحات الموجهة للاجئين والمهاجرين

دعت منظمة الصحة العالمية، السلطات الليبية إلى الأخذ بعين الاعتبار تغطية تكاليف اللقاحات الموجهة لأكثر من 570 ألف مهاجر ولاجئ يعيشون في البلاد.

وأشارت المنظمة في تقرير لها، الأربعاء، إلى مصادقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واللجنة العلمية على خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، متأسفة لـ«تفويت ليبيا الجولة الأولى من لقاحات كوفاكس لأنها لم تقدم الوثائق الرئيسية في الوقت المحدد».

و«كوفاكس» مبادرة عالمية تهدف إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل في الحصول على اللقاحات، وتوفير نسبة 20 % منها.

و على الرغم من إرسال منظمة الصحة العالمية إمدادات منتظمة من معدات الوقاية الشخصية إلى المراكز الصحية، أبلغتها المرافق الصحية في ليبيا أنها لا تزال تواجه نقصًا حادًا في المواد وخاصة القفازات. وأشارت المنظمة إلى اتخاذها الترتيبات اللازمة لإرسال إمدادات إضافية على وجه السرعة.