العامة للكهرباء: سرقة أسلاك الضغط العالي تسبب في انقطاع التيار عن محطات ومحولات

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه لاتزال ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية مستمرة من قبل بعض ما وصفتهم بـ”المارقين”الذين استطابوا الحرام والكسب غير المشروع على حساب إلحاق الضرر بالمواطن والشركة .

وأضافت في إيجاز صحفي، قامت مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي جهد 11 ك.ف على خط النهر 30 بئر ذياب بمسافة 1000 متر التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير مما تسبب في انقطاع التيار الكهرباء عن مجموعة محطات فرعية ومحولات ومحطة كهرباء خزان النهر بالسائح .

وأشارت الشركة إلى أنه في إطار التعاون بين الشركة العامة للكهرباء والمجالس البلدية التقى رئيس مجلس الإدارة وئام العبدلي و المدير العام للشركة عبد الحكيم الفرجاني رئيس مع أعضاء المجلس البلدي مصراته بمقر الشركة بالسوان، وذلك لمناقشة وبحث العديد من المواضيع التى تخص الشبكة العامة للكهرباء بالبلدية ومتابعة عدد من المشاريع المختلفة على مستوى شبكة التوزيع والجهد المتوسط بالمنطقة وذلك لتحسين مستوى الخدمة . كما اكد رئيس واعضاء المجلس البلدى مصراتة على التعاون المستمر وحلحلة كافة المختنقات التى تواجه سير عمل الشركة بالمنطقة .