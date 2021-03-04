سيالة يبحث مع وزيري خارجية تونس وموريتانيا تفعيل اتحاد المغرب العربي

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة مع نظيريه التونسي عثمان الجرندي والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سبل تفعيل اتحاد المغرب العربي، وإحياء مؤسساته وهياكله خدمة لمصالح الدول والشعوب المغاربية.

جاء ذلك في لقائين أمس الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، على هامش اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان الوزارة.

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وتناول سيالة مع الوزيرين سبل تعزيز العلاقات، وكذلك مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق اللقاءان إلى نتائج ملتقى الحوار السياسى، والمستجدات في مسارات عملية السلام.

من جانبهما، عبر الوزيران عن دعم بلادهما لليبيا وشعبها نحو تحقيق الأمن والاستقرارا.

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