لإبعادهم عن السلاح.. «معيتيق»: ناقشت مع وزير الرياضة إنشاء ملاعب ومسابح للشباب

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، أنه اجتمع مع وزير الشباب والرياضة لبحث فكرة إنشاء ملاعب رياضية لدعم الشباب.

وقال «معيتيق» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “في إطار عملنا لدعم فئة الشباب وإبعادهم عن لغة السلاح تم خلال اجتماعي برئيس هيئة الشباب والرياضة التأكيد على دعم عدد من المشروعات لإنشاء ملاعب وصالات رياضية ومسابح”.

وتابع أنه ناقش خلال الاجتماع أيضًا “تطوير الموجود منها واستكمال المشاريع المتوقفة في كافة ربوع ليبيا من خلال برامج مشروعات التنمية لسنة 2021”.