«الفاضلي»: على «الاستخبارات الليبية» معرفة «المجموعة الغامضة» في البعثة الأممية

طالب فتحي الفاضلي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، ما وصفها بـ«الاستخبارات الليبية» في إشارة إلى جهاز المخابرات الذي كلف به السراج مؤخرا المليشياوي عماد الطرابلسي، أن عليه معرفة ما أسماها بـ«المجموعة الغامضة» في البعثة الأممية.

وقال الفاضلي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المجموعة الغامضة. من هم أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ دخول البعثة الى يومنا هذا؟”.

وأضاف “لا أتحدث عن رؤساء البعثات، بل عن الأعضاء؛ من منهم مستمر في ليبيا منذ بداية البعثة حتى يومنا هذا بالرغم من تغير رؤساء البعثة «عددهم – أسماؤهم – أعمارهم – بلدان الولادة والأصل – جنسياتهم – كم جنسية يحمل كل منهم – خلفياتهم الفكرية والسياسية والايديولوجية – دياناتهم – انتماؤهم لأجهزة استخباراتية أو أمنية إقليمية ودولية – ارتباطهم بمصالح دول أخرى – مهامهم في ليبيا – مهامهم السابقة في بلدان أخرى – من منهم يعمل مع البعثة من خارج ليبيا، من بلدان مجاورة أو غير ذلك – نشاطات التواصل بينهم وبين أفراد وحكومات وأجهزة خارج ليبيا»”.

وتابع “هذه أقل المعلومات التي يجب أن تعلمها الاستخبارات الليبية -في إشارة إلى جهاز المخابرات الذي كلف به السراج مؤخرا المليشياوي عماد الطرابلسي- بل وتنشرها للمواطنين، فمعرفة مثل هذه المعلومات سيشرح بالتأكيد كل شيء”.