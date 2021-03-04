«الفاضلي»: على «الاستخبارات الليبية» معرفة «المجموعة الغامضة» في البعثة الأممية

طالب فتحي الفاضلي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، ما وصفها بـ«الاستخبارات الليبية» في إشارة إلى جهاز المخابرات الذي كلف به السراج مؤخرا المليشياوي عماد الطرابلسي، أن عليه معرفة ما أسماها بـ«المجموعة الغامضة» في البعثة الأممية.
وقال الفاضلي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المجموعة الغامضة. من هم أعضاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ دخول البعثة الى يومنا هذا؟”.
وأضاف “لا أتحدث عن رؤساء البعثات، بل عن الأعضاء؛ من منهم مستمر في ليبيا منذ بداية البعثة حتى يومنا هذا بالرغم من تغير رؤساء البعثة «عددهم – أسماؤهم – أعمارهم – بلدان الولادة والأصل – جنسياتهم – كم جنسية يحمل كل منهم – خلفياتهم الفكرية والسياسية والايديولوجية – دياناتهم – انتماؤهم لأجهزة استخباراتية أو أمنية إقليمية ودولية – ارتباطهم بمصالح دول أخرى – مهامهم في ليبيا – مهامهم السابقة في بلدان أخرى – من منهم يعمل مع البعثة من خارج ليبيا، من بلدان مجاورة أو غير ذلك – نشاطات التواصل بينهم وبين أفراد وحكومات وأجهزة خارج ليبيا»”.
وتابع “هذه أقل المعلومات التي يجب أن تعلمها الاستخبارات الليبية -في إشارة إلى جهاز المخابرات الذي كلف به السراج مؤخرا المليشياوي عماد الطرابلسي- بل وتنشرها للمواطنين، فمعرفة مثل هذه المعلومات سيشرح بالتأكيد كل شيء”.
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